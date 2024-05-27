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Теперь рейсы «Аэрофлота», Smartavia и Air Serbia обслуживает электротопливозаправщик

В аэропорту Шереметьево заработал первый в России электротопливозаправщик

В аэропорту Шереметьево в Москве начал функционировать первый в России топливозаправщик-электромобиль. Блок литий-ионных аккумуляторных батарей позволяет осуществлять до шести заправок самолетов «в крыло», уточнили в компании «Газпромнефть».

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Топливозаправщик обслуживает в столичном аэропорту рейсы «Аэрофлота», Smartavia, авиакомпании «Победа» и Air Serbia.

«Запуск в Шереметьеве первого в России электрического топливозаправщика позволил полностью исключить эмиссию CO2 при доставке топлива до самолета. Это решение показало свою эффективность и может быть в будущем внедрено в других российских аэропортах», – подчеркивает генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров.

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По словам главы компании, в долгосрочной перспективе повышение экологической эффективности воздушного транспорта станет залогом конкурентоспособности отечественных авиаперевозок.

«Снижение удельного углеродного следа начинается непосредственно на перроне аэропорта, поэтому уже сегодня мы внедряем современные природоохранные технологии и энергоэффективные решения по всей цепочке заправки "в крыло"», – объясняет гендиректор.

Отмечается, что кроме электрического аэродромного топливозаправщика внедрена система цифровой аэрологистики. Речь идет о том, что для обслуживания рейсов в аэропортах России используется меньшее количество машин при одновременном увеличении их загрузки. А еще одна разработка – блокчейн-платформа «Смарт Фьюэл» позволила перевести оплату заправки самолетов «в крыло» полностью в цифровой формат, исключая бумажный документооборот.

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Источник: tass.ru

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Фото:АГН Москва
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