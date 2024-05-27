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Этот стильный обновленный «китаец» заметно подешевел: известна цена

В Китае стартовали продажи кроссовера Geely Icon Butterfly 2024 года

Концерн Geely представил в Китае обновленный кроссовер Icon Butterfly 2024 модельного года. Автомобиль доступен в трех модификациях по цене от 96 900 до 116 900 юаней (около 1,2-1,4 млн рублей по курсу), что на 13 000 юаней (160,3 тыс. рублей) дешевле по сравнению с моделью 2023 года.

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Большой панорамный люк обеспечивает много естественного света, а багажник производитель снабдил «занавеской», которая может закрывать вещи. Все варианты Geely Icon Butterfly оснащены двухцветным кузовом и скрытыми дверными ручками. Габариты кроссовера 4350×1815×1620 мм при колесной базе 2640 мм.

Geely Icon Butterfly 2024
Geely Icon Butterfly 2024

Кроссоверы, внедорожник, вэн — 6 новинок скоро в продаже

Средняя и самая богатая комплектации включают усовершенствованную систему помощи при вождении 2-го уровня, включая автономную систему помощи при парковке, дистанционную систему помощи при парковке, контроль слепых зон и прочее.

Автомобиль оснащен двигателем 1,5 л с турбонаддувом модели BHE15-EFZ с максимальной мощностью и крутящим моментом 178 л.с. и 290 Нм соответственно, соединенным с 7-ступенчатой коробкой передач DCT. До «сотни» машина разгоняется за 7,9 секунды, а общий расход топлива по циклу WLTC равен 6,3 л/100 км.

Geely Icon Butterfly 2024
Geely Icon Butterfly 2024
Geely Icon Butterfly 2024
Geely Icon Butterfly 2024

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: carnewschina.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Geely
27.05.2024
Фото:Geely
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