#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российский дилер создаст собственный бренд автомобилей
27 мая
Российский дилер создаст собственный бренд автомобилей
Дилер «Автодом» разработает свою марку машин и...
Если на вашем автомобиле нет этого комплекса, вы рискуете стать жертвой угонщиков
27 мая
Если на вашем автомобиле нет этого комплекса, вы рискуете стать жертвой угонщиков
Автоэксперт Кондрашов рассказал, как на СТО и...
У водителей появится возможность сэкономить на проезде по трассе М-12 «Восток»
27 мая
У водителей появится возможность сэкономить на проезде по трассе М-12 «Восток»
Автодор вводит абонементы на проезд по участкам...

Российский дилер создаст собственный бренд автомобилей

Дилер «Автодом» разработает свою марку машин и выпустит под ней до 8 моделей

Холдинг «Автодом», владеющий бывшем российским заводом Mercedes-Benz в Подмосковье, планирует производить на нем машины под собственной маркой, рассказал гендиректор и совладелец дилерской компании Андрей Ольховский. Он пояснил, что пока точно планируется запуск одного бренда.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Дальнейшие действия будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнеров проекта, отметил Ольховский. В будущем компания готова вывести на рынок до 8 моделей, сообщил он.

Кроссоверы, внедорожник, вэн — 6 новинок скоро в продаже

По словам Ольховского, предприятие уже перезапущено и выпускает автомобили в тестовом режиме. Вскоре планируется провести техническую экспертизу и сертификацию «конечного продукта», чтобы он как можно скорее поступил в продажу и добрался до клиента.

Также сообщается, что до конца года «Автодом» планирует составить пул дилеров, где будут продаваться произведенные на заводе машины, подписать с ними договоры и привести все точки продаж к стандартам бренда.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РБК

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:EPA
27.05.2024
Фото:EPA
Поделиться:
Оцените материал:
0