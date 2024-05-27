Российский дилер создаст собственный бренд автомобилей

Дилер «Автодом» разработает свою марку машин и выпустит под ней до 8 моделей

Холдинг «Автодом», владеющий бывшем российским заводом Mercedes-Benz в Подмосковье, планирует производить на нем машины под собственной маркой, рассказал гендиректор и совладелец дилерской компании Андрей Ольховский. Он пояснил, что пока точно планируется запуск одного бренда.

Дальнейшие действия будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнеров проекта, отметил Ольховский. В будущем компания готова вывести на рынок до 8 моделей, сообщил он.

По словам Ольховского, предприятие уже перезапущено и выпускает автомобили в тестовом режиме. Вскоре планируется провести техническую экспертизу и сертификацию «конечного продукта», чтобы он как можно скорее поступил в продажу и добрался до клиента.

Также сообщается, что до конца года «Автодом» планирует составить пул дилеров, где будут продаваться произведенные на заводе машины, подписать с ними договоры и привести все точки продаж к стандартам бренда.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: РБК