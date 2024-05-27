Эти недорогие «китайцы» подешевели еще больше в России: сколько они сейчас стоят

Автомобили китайской марки Livan в мае подешевели в России на 30-110 тыс. рублей

Машины китайского бренда Livan заметно подешевели в России. Прямая скидка на топовую комплектацию Livan X3 Pro повысилась со 110 до 140 тыс. рублей. С ее учетом цена опустилась до 1,75 млн рублей. Но стоимость базовой версии автомобиля не изменилась и составляет 1,56 млн рублей.

Кроссовер Livan X6 Pro стал дешевле во всех трех комплектациях: версия Luxury за счет прямой скидки стала доступнее на 100 тыс. рублей, а версии Premium и Flagship – на 110 тыс. рублей. То есть, кроссовер сейчас стоит 2,53–2,72 млн рублей.

Livan X3 PRO

Седан Livan S6 Pro подешевел сразу в трех комплектациях (Luxury, Premium и Flagship) на 100 тыс. рублей. Теперь его стоимость составляет 2,45-2,65 млн рублей.

Livan X3 PRO

Livan X3 PRO

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: «Автоновости дня»