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Эти недорогие «китайцы» подешевели еще больше в России: сколько они сейчас стоят

Автомобили китайской марки Livan в мае подешевели в России на 30-110 тыс. рублей

Машины китайского бренда Livan заметно подешевели в России. Прямая скидка на топовую комплектацию Livan X3 Pro повысилась со 110 до 140 тыс. рублей. С ее учетом цена опустилась до 1,75 млн рублей. Но стоимость базовой версии автомобиля не изменилась и составляет 1,56 млн рублей.

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Кроссовер Livan X6 Pro стал дешевле во всех трех комплектациях: версия Luxury за счет прямой скидки стала доступнее на 100 тыс. рублей, а версии Premium и Flagship – на 110 тыс. рублей. То есть, кроссовер сейчас стоит 2,53–2,72 млн рублей.

Livan X3 PRO
Livan X3 PRO

Кроссоверы, внедорожник, вэн — 6 новинок скоро в продаже

Седан Livan S6 Pro подешевел сразу в трех комплектациях (Luxury, Premium и Flagship) на 100 тыс. рублей. Теперь его стоимость составляет 2,45-2,65 млн рублей.

Livan X3 PRO
Livan X3 PRO
Livan X3 PRO
Livan X3 PRO

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Livan
Количество просмотров 1
27.05.2024
Фото:Livan
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