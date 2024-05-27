Этот «японец» стал самым продаваемым кроссовером в мире

Focus2Move составил рейтинг самых продаваемых кроссоверов в мире

По итогам 2023 года самым продаваемым автомобилем среди кроссоверов и внедорожников стал Tesla Model Y. В текущем году место лидера в этом рейтинге досталось Toyota RAV4 по данным ресурса Focus2Move.

В первом квартале текущего года было продано 241 549 единиц этого автомобиля, относительно аналогичного периода прошлого года продажи выросли на 30%. При этом практически на ту же цифру сократились продажи Tesla Model Y: произошло снижение на 26,9% (до 193 962 единиц). На третьей строчке рейтинга Honda CR-V с результатом 181 765 проданных единиц (рост в годовом выражении почти на 40%).

Toyota RAV4

Топ-10 самых популярных автомобилей категории SUV в первом квартале 2024 года:

Toyota RAV4;

Tesla Model Y;

Honda CR-V;

Hyundai Tucson;

Kia Sportage;

Volkswagen Tiguan;

Honda HR-V;

BYD Song;

Nissan Qashqai;

Mazda CX-5.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: focus2move.com