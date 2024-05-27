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Этот «японец» стал самым продаваемым кроссовером в мире

Focus2Move составил рейтинг самых продаваемых кроссоверов в мире

По итогам 2023 года самым продаваемым автомобилем среди кроссоверов и внедорожников стал Tesla Model Y. В текущем году место лидера в этом рейтинге досталось Toyota RAV4 по данным ресурса Focus2Move.

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В первом квартале текущего года было продано 241 549 единиц этого автомобиля, относительно аналогичного периода прошлого года продажи выросли на 30%. При этом практически на ту же цифру сократились продажи Tesla Model Y: произошло снижение на 26,9% (до 193 962 единиц). На третьей строчке рейтинга Honda CR-V с результатом 181 765 проданных единиц (рост в годовом выражении почти на 40%).

Toyota RAV4
Toyota RAV4

Кроссоверы, внедорожник, вэн — 6 новинок скоро в продаже

Топ-10 самых популярных автомобилей категории SUV в первом квартале 2024 года:

  • Toyota RAV4;
  • Tesla Model Y;
  • Honda CR-V;
  • Hyundai Tucson;
  • Kia Sportage;
  • Volkswagen Tiguan;
  • Honda HR-V;
  • BYD Song;
  • Nissan Qashqai;
  • Mazda CX-5.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: focus2move.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
27.05.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.

Недостатки:

Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.

Комментарий:

За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.

+12