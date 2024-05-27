Этот «японец» стал самым продаваемым кроссовером в мире
По итогам 2023 года самым продаваемым автомобилем среди кроссоверов и внедорожников стал Tesla Model Y. В текущем году место лидера в этом рейтинге досталось Toyota RAV4 по данным ресурса Focus2Move.
В первом квартале текущего года было продано 241 549 единиц этого автомобиля, относительно аналогичного периода прошлого года продажи выросли на 30%. При этом практически на ту же цифру сократились продажи Tesla Model Y: произошло снижение на 26,9% (до 193 962 единиц). На третьей строчке рейтинга Honda CR-V с результатом 181 765 проданных единиц (рост в годовом выражении почти на 40%).
Топ-10 самых популярных автомобилей категории SUV в первом квартале 2024 года:
- Toyota RAV4;
- Tesla Model Y;
- Honda CR-V;
- Hyundai Tucson;
- Kia Sportage;
- Volkswagen Tiguan;
- Honda HR-V;
- BYD Song;
- Nissan Qashqai;
- Mazda CX-5.
Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: focus2move.com
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.