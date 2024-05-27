Вот эти способы сделают машину менее привлекательной для угонщиков

Эксперт Ян Хайцеэр дал рекомендации, как уберечь автомобиль от угонщиков

Как защитить автомобиль от угона, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что если угонщики нацелились на ваш автомобиль, защитить его практически невозможно, однако можно снизить его привлекательность.

По словам Хайцеэра, угонщики избегают автомобилей с индивидуальными признаками.

«Нанесение специальных идентификационных номеров на различные части автомобиля делает его и его запчасти менее ликвидными для угонщиков», – пояснил эксперт.

Любое нестандартное оформление автомобиля, такое как аэрография, делает его менее интересным для преступников. Такая машина заметна и выделяется в потоке, что снижает вероятность как ее угона, так и поиска.

Хайцеэр также посоветовал владельцам автомобилей с системой дистанционного запуска быть особенно осторожными, так как это облегчает угон. Если у автомобиля есть бесключевой доступ, ключи нужно хранить в специальном чехле, который предотвращает сканирование кода.

Кроме того, не стоит пренебрегать страхованием автомобиля. По мнению Хайцеэра, это надежный способ вернуть если не сам автомобиль, то хотя бы деньги в случае угона.

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Источник: Радио Sputnik