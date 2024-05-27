Штрафы выросли: теперь за нарушение этого ПДД придется выложить до 30 тыс. рублей

В Госдуме РФ одобрили штраф в 30 тыс. рублей для электросамокатчиков

Законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедами будет принят в первом чтении. Такую рекомендацию палате парламента России дал Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Комитет по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию представленного законопроекта и рекомендует Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона № 604809-8 "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях"», – говорится в тексте заключения.

Ранее документ был внесен на рассмотрение группой сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Напомним, согласно законопроекту, Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить статьей 12.8.1. Эта статья предусматривает штраф в размере от 20 до 30 тыс рублей за управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения, а также при невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

Что касается велосипедистов, то в отношении них сохраняются актуальные действующие санкции – за управление велосипедом в нетрезвом виде им грозит штраф в размере 1-1,5 тыс. рублей. Если пользователь СИМ или велосипедист оставит место ДТП с их участием, будет введен штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей, при условии, что нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

«Проектные меры ответственности не в полной мере соотносятся между собой, поскольку ставят лиц, покинувших место ДТП (в том числе в целях сокрытия состояния опьянения), в заведомо лучшее положение, чем лиц, привлекаемых непосредственно за управление СИМ в состоянии опьянения», – отмечается в заключении Думского комитета.

За превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда предлагается ввести штраф от 500 до 800 рублей, если скорость составила от 5 до 10 км/ч; размер штрафа составит от 2 до 2,5 тыс. рублей за превышение скорости на величину от 10 до 15 км/ч; от 3 до 3,5 тыс. рублей – за превышение скорости на 15-20 км/ч. Если скорость была превышена более чем на 20 км/ч, размер штрафа может составить от 4 до 5 тыс. рублей.

За нарушение требований ПДД к перевозке грузов и к буксировке водителей СИМ или велосипедистов пользователей накажут штрафом в размере 1 тыс. рублей. Штраф в размере 2-3 тыс. рублей может быть введен при нарушении правил перевозки людей, в том числе за езду вдвоем на одном электросамокате. За перевозку детей штраф предполагается в размере 5 тыс. рублей.

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Источник: ТАСС