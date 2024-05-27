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Выносливые и надежные: эти пикапы признаны самыми дешевыми в России
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Выносливые и надежные: эти пикапы признаны самыми дешевыми в России
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Выносливые и надежные: эти пикапы признаны самыми дешевыми в России

УАЗ «Пикап» и JAC T8 возглавили список самых доступных пикапов в России

Ресурс «Автоновости дня» составил рейтинг самых дешевых пикапов на российском рынке. Возглавил список УАЗ «Пикап». Цена на него начинается от 1,6 млн рублей, поэтому у этого пикапа почти нет конкурентов, так как следующая модель в списке стоит дороже уже более чем на 1 млн.

Вторую строчку занял более современный JAC T8. Цена на него начинается уже с 2,85 млн рублей. Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем и МКП.

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GWM Poer King Kong занял третье место рейтинга со стартовой ценой 2,9 млн рублей. У этого пикапа также двухлитровый мотор мощностью 150 л.с. и МКП.

Далее расположился DongFeng DF6 мощностью 136 л.с. по цене от 3 млн, за ним следует JAC T8 Pro, цена на который стартует с 3,05 млн. JAC T9 с 224-сильным двигателем и восьмиступеньчатой АКП стоит уже 3,4 млн.

Замыкают рейтинг GWM Poer за 3,25 млн рублей и самый дорогой в подборке Changan Hunter Plus, за который просят минимум 3,78 млн. Эти модели оснащены двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 226 л.с. и АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: Автоновости дня

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За РулемУшакова Ирина
Фото:УАЗ
Количество просмотров 2
27.05.2024
Фото:УАЗ
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