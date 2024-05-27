Обе машины всмятку: страшное лобовое столкновение в Адыгее

В Адыгее четыре человека погибли в лобовом ДТП

В Адыгее в ДТП на объездной дороге Майкопа погибли четыре человека, проинформировали в пресс-службе региональной полиции. Уточняется, что один из водителей выехал на встречку.

Авария произошла около 7.30 утра 27 мая на участке дороги, который опоясывает Майкоп в северной части.

Прибывшие на место ДТП сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной установили, что 38-летний житель пригорода Майкопа, управляя автомобилем Lada Granta, допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2111, за рулем которого находился 37-летний житель Майкопского района.

Участники ДТП умерли на месте от полученных травм. Известно, что следственный отдел полиции начал проверку по факту инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: Пресс-служба МВД по Адыгее