#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Своих не бросаем: в шести регионах РФ восстановят пострадавшие от паводков дороги
27 мая
Своих не бросаем: в шести регионах РФ восстановят пострадавшие от паводков дороги
Кабмин выделит на восстановление дорог после...
Обе машины всмятку: страшное лобовое столкновение в Адыгее
27 мая
Обе машины всмятку: страшное лобовое столкновение в Адыгее
В Адыгее четыре человека погибли в лобовом ДТП
Не доехали до роддома несколько километров — таксист участвовал в родах пассажирки
27 мая
Не доехали до роддома несколько километров — таксист участвовал в родах пассажирки
Россиянка родила ребенка прямо в машине такси —...

Обе машины всмятку: страшное лобовое столкновение в Адыгее

В Адыгее четыре человека погибли в лобовом ДТП

В Адыгее в ДТП на объездной дороге Майкопа погибли четыре человека, проинформировали в пресс-службе региональной полиции. Уточняется, что один из водителей выехал на встречку.

Авария произошла около 7.30 утра 27 мая на участке дороги, который опоясывает Майкоп в северной части.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

4 больших кроссовера по цене компактной Тойоты RAV4

Прибывшие на место ДТП сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной установили, что 38-летний житель пригорода Майкопа, управляя автомобилем Lada Granta, допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2111, за рулем которого находился 37-летний житель Майкопского района.

Участники ДТП умерли на месте от полученных травм. Известно, что следственный отдел полиции начал проверку по факту инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Пресс-служба МВД по Адыгее

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 3
27.05.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0