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Серьезная авария произошла на Гран-при Формулы-1 в Монако: есть пострадавший

Во время Гран-при в Монако Формулы-1 из-за аварии на трассе пострадал фотограф

Во время Гран-при Монако чемпионата Формула-1 из-за маневров датского автогонщика американской команды Haas Формулы-1 Кевина Магнуссена произошла серьезная авария. Датчанин не поделил трассу с мексиканским пилотом австрийской команды Red Bull Серхио Пересом на выходе из первого поворота.

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В итоге столкнулись Перес и другой гонщик Haas немец Нико Хюлькенберг. Сами гонщики не пострадали, но позже выяснилось, что был травмирован один из фотографов.

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Группа фотографов находилась как раз на том участке гонки, где болид Переса врезался в отбойник. Удар был таким сильным, что гоночная машина не только деформировала металлическое ограждение, но от удара разлетелась масса осколков. Эти обломки и травмировали итальянского фотографа Андреа Диодато, который вместе с коллегами фотографировал гонку.

Обошлось без серьезных травм, фотограф даже вернуться к работе после того, когда возобновили Гран-при Монако. Примечательно, что итальянский фотограф Диодато решил сохранить себе на память кусок машины Red Bull, оторвавшийся во время аварии.

Источник: f1news.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Zuma\TASS
28.05.2024
Фото:Zuma\TASS
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