Серьезная авария произошла на Гран-при Формулы-1 в Монако: есть пострадавший

Во время Гран-при в Монако Формулы-1 из-за аварии на трассе пострадал фотограф

Во время Гран-при Монако чемпионата Формула-1 из-за маневров датского автогонщика американской команды Haas Формулы-1 Кевина Магнуссена произошла серьезная авария. Датчанин не поделил трассу с мексиканским пилотом австрийской команды Red Bull Серхио Пересом на выходе из первого поворота.

В итоге столкнулись Перес и другой гонщик Haas немец Нико Хюлькенберг. Сами гонщики не пострадали, но позже выяснилось, что был травмирован один из фотографов.

Группа фотографов находилась как раз на том участке гонки, где болид Переса врезался в отбойник. Удар был таким сильным, что гоночная машина не только деформировала металлическое ограждение, но от удара разлетелась масса осколков. Эти обломки и травмировали итальянского фотографа Андреа Диодато, который вместе с коллегами фотографировал гонку.

Обошлось без серьезных травм, фотограф даже вернуться к работе после того, когда возобновили Гран-при Монако. Примечательно, что итальянский фотограф Диодато решил сохранить себе на память кусок машины Red Bull, оторвавшийся во время аварии.

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Источник: f1news.ru