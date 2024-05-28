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Мобильные видеокамеры отменят? Разбираемся в нюансах их использования с экспертом

Автоэксперт Сажин объяснил, почему в РФ нельзя запрещать мобильные видеокамеры

В России есть много дорог, где установлены мобильные комплексы с камерами видеофиксации, потому что на этих участках нет возможности использовать стационарные комплексы. Об этом в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

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В экспертном сообществе обсуждается возможность отмены передвижных и мобильных комплексов с камерами видеофиксации нарушений. По мнению Сажина, полностью отказаться от мобильных комплексов фиксации превышения скоростного режима не получится.

«Это равносильно тому, что попытаться прокрутить фарш в обратную сторону. Прокрутить, может, и получится, только куска мяса не будет. А вот запретить использовать мобильные комплексы на тех участках дороги, где уже установлены стационарные комплексы, будет рационально», – провел аналогию собеседник издания.

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Сажин подчеркнул, что есть масса участков дорог, где количество стационарных и мобильных комплексов напоминает лес в хороший грибной сезон.

«Все эти меры больше похожи на способ зарабатывания денег, нежели на профилактику ДТП. Есть много участков дороги, где невозможно использовать стационарные комплексы, там необходимо установить мобильные комплексы», – предлагает эксперт.

Напомним, в настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект, запрещающий использование передвижных и мобильных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. По мнению инициаторов законопроекта, такие камеры зачастую устанавливаются в местах, где водители допускают незначительные нарушения: превышение скорости на 5-10 км/ч, непристегнутый ремень безопасности или общение по мобильному телефону. Поэтому предлагается запретить только передвижные и мобильные камеры.

Источник: osnmedia.ru

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