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Этот японский аналог Toyota Corolla Cross теперь дешевле «китайцев» в РФ

В РФ дилеры привезли новые кроссоверы Toyota Frontlander по цене от ₽2,55 млн

В России участники рынка активно продают кроссовер Toyota Frontlander. Его поставляют из Китая, где модель продается уже несколько лет и представляет собой локальный аналог Corolla Cross.

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Цены на автомобиль сейчас стартуют от 2 550 000 рублей. За такую сумму с учетом «всех расходов» новый кроссовер 2024 г. в. согласен привезти под заказ автосалон из Владивостока. Цена указана за машину в комплектации Premium, включающую отделанный экокожей салон, 17-дюймовые литые диски, рейлинги и люк на крыше и прочее.

Toyota Frontlander
Toyota Frontlander

Это кроссовер или внедорожник? Тест китайского полноприводника

Сейчас официально представленные в РФ «китайцы» продают дороже 2 550 000 рублей. Так, Omoda C5 2023 г.в. стоит от 2 679 900 рублей, Jetour Dashing в «средней» комплектации Elite продается за 2 839 900 рублей, а за рестайлинговый Geely Coolray без учета скидок дилеры просят от 2 609 990 рублей.

Аналогичный Toyota Frontlander, но другого цвета, есть в наличии в Екатеринбурге по цене уже 3 200 000 рублей. Местный «частник» утверждает, что в цену включены коммерческий утильсбор и весь пакет документов, необходимых для постановки авто на учет.

Toyota Frontlander
Toyota Frontlander

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
28.05.2024
Фото:Toyota
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