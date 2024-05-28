Параимпорт умер? Не совсем: продажи этих двух иномарок подскочили на 180-200%

В России резко выросли продажи Toyota и Mazda, ввезенных по серому импорту

Несмотря на то что в России введены новые правила утильсбора, ввоз иномарок по параллельному импорту продолжается. Такое мнение выразила директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в беседе с корреспондентом издания НСН.

Она отметила, что за первые четыре месяца текущего года наблюдается рост продаж Toyota и Mazda китайского производства. Ранее в «Авто.ру» подсчитали, что количество предложений ввезенных по параимпорту иномарок остановилось на уровне 10 тыс. единиц, а дилеры отказываются от такой схемы ввоза транспортных средств. Арабаджи подтвердила, что ввоз автомобилей по серому импорту действительно сократился.

«Но мы видим на рынке автомобили, которые официально здесь не могут присутствовать. Та же Toyota китайского производства, ее продажи выросли за четыре месяца на 241%, их было продано почти 3,5 тысячи. А за четыре месяца 2023 года – чуть больше тысячи. Продажи произведенной в Китае Mazda выросли на 189%, продано 1,7 тысячи», – перечислила эксперт.

По некоторым брендам даже наблюдается резкий рост, констатирует Арабаджи. Государство отрегулировало официальный параллельный импорт, осложнив работу перекупам, но сказать, что он совсем исчез – нельзя, убеждена эксперт. По ее словам, объем ввоза автомобилей, произведенных не в Китае, оценивается на рынке РФ в 5-8%.

«Есть люди, которые хотят купить в России японские, европейские автомобили, они готовы заплатить дороже за то, чтобы им привезли этот автомобиль. Техники на рынке, произведенной не в России и не в Китае, порядка 5-8%, в прошлом году было и 12%», – уточнила собеседница издания.

Напомним, с 29 октября 2023 года в России вступили в силу новые правила утильсбора на автомобили. Эти поправки коснулись продавцов, ввозящих иномарки для перепродажи, для серых дилеров утильсбор увеличился почти в 90 раз.

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Источник: nsn.fm