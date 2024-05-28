Японские автокомпании объединились для создания новейших мощных двигателей

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Автопроизводители Subaru, Toyota и Mazda разработают моторы без бензина и дизеля

Автопроизводители Subaru, Toyota и Mazda заявили об обязательстве разработать новые ДВС, адаптированные для электрифицированных типов трансмиссии, чтобы достичь в будущем углеродной нейтральности. Прототипов, представленных публике, пока нет. В официальном сообщении Toyota сказано о широкой и оптимальной интеграции в системы электропривода с использованием всех преимуществ каждого компонента.

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Также сообщается, что новое поколение моторов будет высокоэффективным и мощным. Эти моторы произведут революцию в компоновке автомобилей за счёт своей компактности.

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С моторами меньшего размера можно будет использовать еще более низкие капоты, улучшая конструктивные возможности и аэродинамические характеристики, одновременно способствуя повышению топливной эффективности, пояснили в компании. Также в Toyota отметили, что в разработке также будет уделяться особое внимание соблюдению все более строгих правил выбросов.

Отмечается, что новые моторы будут использовать не ископаемое топливо, а синтетические виды «горючего», биотопливо и водород.

В Subaru сообщили, что будут работать над усовершенствованием своих фирменных горизонтально-оппозитных двигателей, а в Mazda сосредоточатся на адаптации роторно-поршневых моторов.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
28.05.2024
Фото:Unsplash
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