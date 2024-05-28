#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Параимпорт умер? Не совсем: продажи этих двух иномарок подскочили на 180-200%
28 мая
Параимпорт умер? Не совсем: продажи этих двух иномарок подскочили на 180-200%
В России резко выросли продажи Toyota и Mazda,...
Hyundai Solaris
28 мая
Этот популярнейший «кореец» рекордно подешевел в России: известна цена
Новые импортные Hyundai Solaris подешевели в...
В борьбе с нарушившими ПДД самокатчиками поможет способ времен СССР — эксперт
28 мая
В борьбе с нарушившими ПДД самокатчиками поможет способ времен СССР — эксперт
Транспортный эксперт Валдин назвал эффективный...

Этот популярнейший «кореец» рекордно подешевел в России: известна цена

Новые импортные Hyundai Solaris подешевели в России на 550 тыс. рублей

В России недавно возобновили сборку седанов Hyundai Solaris под брендом Solaris HS, но дилеры и частные продавцы по-прежнему везут в страну оригинальные седаны с шильдиками Hyundai на кузове. Чаще всего такие автомобили привозят из Казахстана (под названием Accent), их стоимость начинается от 1,9 млн рублей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Для сравнения, в январе 2024 года цены на такие автомобили стартовали от 2,45 млн рублей. Самый дешевый импортный Solaris предлагают к покупке в Новошахтинске Ростовской области. В Пермском крае аналогичный автомобиль стоит 1,969 млн рублей.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Это кроссовер или внедорожник? Тест китайского полноприводника

Технически все седаны одинаковы. Они оснащены 6-ступенчатой АКП и 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Hyundai
28.05.2024
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai Solaris (10)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Solaris  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО

Недостатки:

нету

Комментарий:

вообще бомбический автомобиль!

+4