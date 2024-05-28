Этот популярнейший «кореец» рекордно подешевел в России: известна цена

Новые импортные Hyundai Solaris подешевели в России на 550 тыс. рублей

В России недавно возобновили сборку седанов Hyundai Solaris под брендом Solaris HS, но дилеры и частные продавцы по-прежнему везут в страну оригинальные седаны с шильдиками Hyundai на кузове. Чаще всего такие автомобили привозят из Казахстана (под названием Accent), их стоимость начинается от 1,9 млн рублей.

Для сравнения, в январе 2024 года цены на такие автомобили стартовали от 2,45 млн рублей. Самый дешевый импортный Solaris предлагают к покупке в Новошахтинске Ростовской области. В Пермском крае аналогичный автомобиль стоит 1,969 млн рублей.

Hyundai Solaris

Технически все седаны одинаковы. Они оснащены 6-ступенчатой АКП и 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: «Автоновости дня»