Этот популярнейший «кореец» рекордно подешевел в России: известна цена
В России недавно возобновили сборку седанов Hyundai Solaris под брендом Solaris HS, но дилеры и частные продавцы по-прежнему везут в страну оригинальные седаны с шильдиками Hyundai на кузове. Чаще всего такие автомобили привозят из Казахстана (под названием Accent), их стоимость начинается от 1,9 млн рублей.
Для сравнения, в январе 2024 года цены на такие автомобили стартовали от 2,45 млн рублей. Самый дешевый импортный Solaris предлагают к покупке в Новошахтинске Ростовской области. В Пермском крае аналогичный автомобиль стоит 1,969 млн рублей.
Технически все седаны одинаковы. Они оснащены 6-ступенчатой АКП и 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с.
Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.
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Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Hyundai Solaris (10)
Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО
нету
вообще бомбический автомобиль!