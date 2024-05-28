Этот 160-сильный кроссвэн от Kia с 7-ступенчатым роботом стоит дешевле Cerato

В Узбекистане стартовали продажи кроссвэна Kia Carens

В Узбекистане начались продажи компактного 6-местного кроссвэна Kia Carens. Машина стоит 300 млн сум (около 2,1 млн рублей) в базовой версии, что на 80 млн сум (550 тыс. рублей) дешевле, чем Seltos, и на 17 млн сум (120 тыс. рублей) меньше, чем стоит Cerato.

Kia Carens дебютировал в конце 2021 года в Индии. Его длина равна 4540 мм при колёсной базе 2780 мм, что на 150 мм больше, чем у исходного Seltos. В базовой комплектации автомобиль оснащен атмосферным двигателем 1.5 литра мощностью 115 л.с. в паре с вариатором. Есть также версии с 160-сильным турбомотором такого же объема, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Kia Carens

В стандартное оснащение Kia Carens включены две подушки безопасности, мультимедиа с дисплеем 8 дюймов, круиз-контроль, ESP, ABS, кондиционер.

Kia Carens

Kia Carens

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: «Российская газета»