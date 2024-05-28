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У марки XCite появился первый дилерский центр

Российский бренд XCite открыл свой первый дилерский центр в Санкт-Петербурге

Первый дилерский центр XCite открылся в Петербурге. В качестве базы для XCite выбрали сеть Lada, так как это самое крупное и профессиональное дилерское сообщество в РФ, говорится в официальном сообщении компании. В партнерских шоу-румах выделены зоны XCite, на внешнем фасаде располагается логотип бренда.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Первым партнёром XCite по продаже новых автомобилей стала компания ООО «Автопродикс», основанная в 1993 году.

Это кроссовер или внедорожник? Тест китайского полноприводника

Продажи первой и пока единственной модели XCite X-Cross 7 начались накануне. Компактный кроссовер представлен с турбомотором мощностью 147 л.с. и вариатором в двух комплектациях. Цены стартуют от 2 499 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Xcite
Количество просмотров 1
28.05.2024
Фото:Xcite
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