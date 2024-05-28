Теперь дизельный: представлена новая версия популярного китайского внедорожника

Президент Great Wall Вэй Цзяньцзюнь: Tank 300 получит дизельную версию

Глава Great Wall Вэй Цзяньцзюнь рассказал, что у Tank 300 будет версия с дизелем во время тест-драйва нового Haval H6. Он отметил, что у внедорожника появится турбодизельный двигатель объёмом 2,5 литра.

Предполагается, что речь идёт о модели GW4D24. Этим мотором оснащается пикап Shanhaigun (Cannon), двигатель выдаёт 184 л.с. и 480 Нм. Агрегатируется двигатель 9-ступенчатой АКП.

Tank 300

Сроки выхода Tank 300 с турбодизелем 2.4 пока не называются. В Китае автомобиль продается с бензиновыми ДВС и гибридной трансмиссией. В РФ его цена с 220-сильным турбомотором 2.0 литра, 8-ступенчатым гидроавтоматом и системой полного привода составляет 4,1-4,8 млн рублей, в зависимости от комплектации.

Tank 300

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: ithome.com