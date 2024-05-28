317 сотрудников «Автозавода СПб» находятся в простое: руководство назвало причину

Директор «Автозавода СПб» Миронов назвали срок окончания простоя на предприятии

Некоторое время часть сотрудников «Автозавода Санкт-Петербург» будет находиться в режиме простоя, он продлится до начала мелкоузловой сборк. Об этом сообщил генеральный директор завода Иван Миронов.

На церемонии открытия нового дилерского центра Lada в Петербурге, Миронов уточнил, что на предприятии трудится порядка 1 200 сотрудников. В настоящее время ведется только крупноузловая сборка, поэтому многие цеха не задействованы, а в простое находится примерно 200-300 человек.

«Это вызвано том, что мы не хотим сокращать людей, терять уникальные кадры, поэтому мы вынуждены периодически отправлять различные цеха в простой. Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не задействуем все функции завода, все цеха и не перейдем к мелкоузловой сборке, не начнем варить кузова, окрашивать и собирать. До этого будет продолжаться вынужденный простой по цехам», – объяснил глава предприятия.

Руководство бывшего завода Nissan приняло решение о временном простое, оно продлится до конца мая, 317 работников в настоящее время не работают.

Напомним, «Автозавод Санкт-Петербург» в январе текущего года начал выпуск автомобилей под брендом XCITE. Прогнозируется, что в 2024 году с конвейера сойдут 25 тысяч кроссоверов.

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Источник: tass.ru