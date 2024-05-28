Что будет, если в Ладу залить не АИ-95, а другой бензин — объясняем

Российским водителям рассказали, какой бензин нужно заливать в машину марки Lada

Отечественный производитель АВТОВАЗ перевел все модели Lada на бензин АИ-95. Он является предпочтительным для всех моделей, а для большинства – единственным одобренным вариантом. Рассказываем, что будет, если в Ладу залить бензин с другим октановым числом.

Для семейств Lada Niva Lada Granta официально допускается только АИ-95, или Премиум Евро-95. Это обусловлено тем, что двигатели откалиброваны таким образом, чтобы соблюсти требования в части экологичности.

Что касается Lada Vesta, то согласно инструкции, «предпочтительным топливом является бензин с октановым числом 95». Объясняется это тем, что такая марка топлива способствует достижению номинальных значений мощности, динамики, экономичности и токсичности. В случае отсутствия возможности использовать АИ-95 можно заменить его на бензин с октановым числом не ниже 92, говорится в инструкции.

Другими словами, самый технологичный автомобиль Lada допускает и самую широкую линейку топлива. Считается, что с бензином АИ-95 отечественные модели работаю эффективнее. Отмечается, что согласно проведенным тестам и опыта испытателей АВТОВАЗа экономия топлива при использовании АИ-92 практически нулевая. Более того, расход топлива на таком бензине даже выше, чем на 95-м (на некоторых режимах – до 10%).

Отмечается, что при определенных условиях двигатель на АИ-92 работает несколько «жестче», а это не лучшим образом сказывается на функционале автомобиля в целом. По мнению специалистов предприятия, если залить в современную Lada 98-й или 100-й бензин, в техническом плане будет эффект, но незначительный. Стоит отметить, что в качестве допустимого для Lada Vesta упоминается АИ-98.

Примечательно, что российские водители всегда очень ответственно подходят к выбору топлива и тщательно выбирают заправки, есть даже своеобразный рейтинг. У отечественных автомобилей есть определенный «запас прочности», заложенный в топливную систему и в систему снижения токсичности, чтобы исключить негативные последствия в случае использования некачественного топлива. А при низких температурах мотор успешно заведется, если использовать «зимний» бензин с повышенной испаряемостью.

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Источник: лада.онлайн