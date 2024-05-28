Любителей «играть в шашечки» на трассах сурово накажут: готов законопроект

В Правительстве поддержали инициативу с наказанием водителей за опасное вождение

Правительство РФ поддержало инициативу депутатов Госдумы о введении наказания для водителей, устраивающих опасные ситуации на дорогах, создавая угрозу для других участников движения.

Речь идет о введенном еще в 2016 году в Правила дорожного движения термине «опасное вождение». Дело в том, что в этой части до настоящего времени не принято никаких штрафных санкций.

Поддержанные Правительством изменения в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штраф в размере 3-5 тыс. рублей, а в случае повторной фиксации опасного вождения предлагается лишать прав. Наказание распространится на водителей, которые устраивают «игру в шашечки» на дорогах и тормозят «в пол» перед другими автомобилями.

Необходимо, чтобы законопроект был доработан таким образом, чтобы на контроль за опасным вождением не понадобилось дополнительное финансирование из бюджета и увеличение ресурсов в ГИБДД. Дополнить КоАП РФ наказанием за опасное вождение предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов. С учетом замечаний Правительства документ ко второму чтению доработают и в ПДД внесут необходимые поправки.

«Сегодняшняя норма непонятная и допускающая не только произвольное толкование, но и, по сути, исключающая ее применение», – подчеркивает парламентарий.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) подчеркивают, что водители, провоцирующие опасные ситуации на дорогах и рискуют жизнями других людей, должны отвечать за это по закону.

«Однако и правила, и механизмы назначения наказания должны быть понятными и прозрачными», – уточнили в компании.

В случае необходимости специалисты ЦОДД готовы оказать помощь и поделиться экспертными знаниями с органами законодательной власти, чтобы трактовка термина «опасное вождение» в ПДД была корректной.

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Источник: kommersant.ru