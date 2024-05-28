АКП, русское меню, утильсбор оплачен — впервые в РФ в продаже под этой маркой

В Россию впервые привезли минивэн Hyundai Custin с богатым оснащением

На российский авторынок привезли минивэн Hyundai Custin, объявление о его продаже появилось на одной из крупных онлайн-площадок.

Экспортное название Hyundai Custin – Custo, минивэн изначально задумывался для китайского рынка, а затем его начали продавать во Вьетнаме. Теперь Custin доступен и для российских покупателей.

Hyundai Custin

В объявлении говорится, что предлагаемый экземпляр является одним из самых первых автомобилей в России. Имеется в виду, что автомобиль первый именно под названием Custin, потому что марка Custo уже присутствует на российском рынке – его ввозят по схеме параллельного импорта.

За Custo в конце прошлого года просили от 5,2 до 5,5 млн рублей, а выставленный на продажу Custin с двигателем объемом 1,5 л мощностью 170 л.с. и автоматической коробкой передач продают за 4,175 млн рублей.

Hyundai Custin

Причем меню русифицированное, есть ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) и оплачен утильсбор в размере 306 тыс. рублей.

Hyundai Custin

В списке оснащения: матричный свет, бесключевой доступ, цифровая панель приборов, парктроники по кругу, камера заднего вида с динамической разметкой, мультимедиа с большим монитором, салон из кожи, «капитанские» кресла во втором ряду, трехзонный климат-контроль, а также различные ассистенты в помощь водителю.

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Источник: rg.ru