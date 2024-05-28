#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России вырос спрос на полис страхования от невыезда: объясняем выгоду
28 мая
В России вырос спрос на полис страхования от невыезда: объясняем выгоду
Страховщики перечислили россиянам самые...
Эти надежные знакомые иномарки с пробегом стоят дешевле миллиона: цены и модели
28 мая
Эти надежные знакомые иномарки с пробегом стоят дешевле миллиона: цены и модели
Российские дилеры продают Skoda, Kia и Mazda с...
За эту процедуру на природе водителя накажут штрафом до 5 тыс. рублей
28 мая
За эту процедуру на природе водителя накажут штрафом до 5 тыс. рублей
Юрист Колпаков напомнил водителям-дачникам о...

АКП, русское меню, утильсбор оплачен — впервые в РФ в продаже под этой маркой

В Россию впервые привезли минивэн Hyundai Custin с богатым оснащением

На российский авторынок привезли минивэн Hyundai Custin, объявление о его продаже появилось на одной из крупных онлайн-площадок.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Экспортное название Hyundai Custin – Custo, минивэн изначально задумывался для китайского рынка, а затем его начали продавать во Вьетнаме. Теперь Custin доступен и для российских покупателей.

Hyundai Custin
Hyundai Custin

Это кроссовер или внедорожник? Тест китайского полноприводника

В объявлении говорится, что предлагаемый экземпляр является одним из самых первых автомобилей в России. Имеется в виду, что автомобиль первый именно под названием Custin, потому что марка Custo уже присутствует на российском рынке – его ввозят по схеме параллельного импорта.

За Custo в конце прошлого года просили от 5,2 до 5,5 млн рублей, а выставленный на продажу Custin с двигателем объемом 1,5 л мощностью 170 л.с. и автоматической коробкой передач продают за 4,175 млн рублей.

Hyundai Custin
Hyundai Custin

Причем меню русифицированное, есть ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) и оплачен утильсбор в размере 306 тыс. рублей.

Hyundai Custin
Hyundai Custin

В списке оснащения: матричный свет, бесключевой доступ, цифровая панель приборов, парктроники по кругу, камера заднего вида с динамической разметкой, мультимедиа с большим монитором, салон из кожи, «капитанские» кресла во втором ряду, трехзонный климат-контроль, а также различные ассистенты в помощь водителю.

Источник: rg.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Hyundai
28.05.2024
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0