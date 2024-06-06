Внедорожник в мире электросамокатов: NAVEE N65i адаптирован под российские реалии

Бренд NAVEE выпустил мощный электросамокат N65i с внедорожной резиной

Что мы обычно представляем под электросамокатом? Небольшое устройство для передвижения сугубо по тротуарам и идеальному асфальту, еще одна игрушка для города. А что, если существуют электросамокаты, которые могут не просто съехать с асфальта на грунтовую дорогу, но и подняться в горку и даже проехать по песку? И при этом не будут весить и стоить как полноценный мотоцикл?

Navee N65i

А ведь такое транспортное средство уже существует. Встречайте: вышедший в конце 2023 года электросамокат NAVEE N65i. Расскажем здесь поподробнее про его преимущества. Итак, что мы имеем:

Технические характеристики

NAVEE N65i

Максимальная скорость: 32 км/ч

Максимальная нагрузка: 120 кг

Пробег на одном заряде: 65 км

Емкость батареи: 48 Вт, 12.5 Ач

Продолжительность зарядки: 10 часов

Вес: 22,8 кг

Диаметр колес: 10,5 дюйма

Мощность: до 1000 Вт

Водонепроницаемость IPX5

Дополнительно: LED-фара на руле, рефлекторы, подножка

Официально транспортное средство позиционируется как ультимативный внедорожный городской электрический самокат.

Скоростные режимы: Прогулочный (6 км/ч), Повседневный (20 км/ч), Спортивный (32 км/ч)

Поворотник

Тормозная система: Передний барабанный, задний дисковый, рекуперативная тормозная система

Начнем сразу с козырей. Электросамокат реально не боится тяжелых дорожных условий благодаря пневматическим колесам с диаметром 10,5 дюймов. Разница может показаться небольшой, но, на самом деле, они вмещают на 45% больше объема воздуха, чем обычные 10-дюймовые шины. Обутые в широкую резину 80 мм со «злым» протектором, такие колеса позволяют уверенно преодолевать неровности дороги, в том числе и грунтовой. Система безопасности здесь надежная: на переднем колесе рекуперативный тормоз двигателем, сзади – обычный дисковый.

Разумеется, одними колесами тут не обошлось. Второе преимущество модели – жесткая сварная рама из стальных труб крупного сечения, которая обеспечивает устойчивость корпуса к механическим воздействиям.

Мотор установлен на переднем колесе. Благодаря емкости батареи 12.5 Ач электросамокат может проехать до 65 км без подзарядки. Аккумулятор защищен толстым алюминиевым кожухом. Едет мягко, управление интуитивное – почти как велосипед. Расход аккумулятора соответствует заявленным расстояниям, если ехать на скорости до 20 км/ч (так называемый «повседневный» режим).

Мотор Navee N65i

Что касается мобильности, здесь применена новая технология складывания руля и самого самоката. Она основана на быстросъемных зажимах. N65i складывается в двух точках и в таком виде его можно смело класть в багажник или хранить в кладовке. Недостаток у конструкции только один – масса 24 кг. Подростку или миниатюрной девушке может быть тяжеловато поднять его на верхние этажи.

Если говорить о защите самого электросамоката, то здесь тоже все сделано добротно и качественно. Разъем для зарядки защищен аж двумя резиновыми заглушками. Влагозащищенность хорошая (напомним, здесь IPX5), но все же лучше воздержаться от поездок под ливнем.

Navee N65i

Табло выводит информацию о режиме, скорости, уровне зарядки. Оно яркое, информативное, хорошо читается при любом свете, что особенно важно летом. Есть специальное приложение, подключается без проблем. Там можно посмотреть подробную статистику, заблокировать самокат и многое другое. N65i оборудован яркой светодиодной оптикой. Передний фонарь можно регулировать по высоте для комфортного освещения дороги. Если говорить о дизайне в целом, то электросамокат выглядит мощно, лучше слова не подобрать.

Приложение GoNavee

Резюмируя, NAVEE N65i действительно является универсальным городским транспортным средством, не боящимся внезапных сложностей на дороге. Он надежный, крепкий и всеядный. Модель NAVEE N65ш станет верным спутником в путешествиях по городу и даже за его пределами.