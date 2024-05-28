Подарок к Дню города: каждые 15 минут из Петербурга во Всеволожск пойдут поезда

Из Петербурга во Всеволожский район в часы пик запустили тактовое движение

Из Петербурга в самый густонаселенный район – Всеволожский – Ленинградской области с 27 мая запустили тактовое движение.

Электрички по маршруту Финляндский вокзал – Мельничный Ручей с интервалом в 15 минут не только снизят нагрузку на другие виды транспорта, но и позволят гораздо быстрее добираться до Петербурга и обратно.

«Всеволожский район – самый большой район в стране по численности населения, поэтому тактовое движение, связавшее Мельничный Ручей и Финляндский вокзал Петербурга – это очень важно», – подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время церемонии запуска движения.

Отмечается, что для Ленинградской области этот поезд станет первым в системе железнодорожного транспорта, курсирующим с малыми интервалами.

По словам начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина, запуск тактового движения именно на этом маршруте обусловлен активной застройкой. Уточняется, что каждые 15 минут в часы пик, по утрам и вечерам, на маршруте будут курсировать шесть дополнительных электричек в направлении от Финляндского вокзала и семь поездов от Мельничного Ручья. Поездка займет порядка 38 минут.

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Источник: ТАСС