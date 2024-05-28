Улучшает проходимость и экономит топливо: передовая система полного привода

Omoda и Jaecoo представили в РФ новую систему полного привода Torque-Vectoring

Марки Omoda и Jaecoo рассказали о новейшей разработке – инновационной системе полного привода Torque-Vectoring. Она дебютировала на флагманском кроссовере Jaecoo J8 и должна значительно улучшить его внедорожные качества.

В основу Torque-Vectoring положена фирменная интеллектуальная система ARDIS, которая была заметно усовершенствована. Основная фишка новинки – установка в корпусе заднего дифференциала не одной, а двух независимых муфт на полуосях. Они позволяют перераспределять крутящий момент между левым и правым колесами в зависимости от дорожных условий.

Также в системе использована кулачковая муфта для размыкания связи между задним дифференциалом и карданным валом, если нет необходимости в полном приводе. Это позволяет экономить топливо и повышает экологичность автомобиля.

Система обеспечивает моментальный отклик электроники и возможность мгновенно адаптироваться к любому типу дорожного покрытия. При преодолении препятствий она может направлять до 100% тяги на колесо с максимальным сцеплением, увеличивая пиковый крутящий момент до 1800 Нм.

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Источник: Автоновости дня