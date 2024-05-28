Эксперт объяснил, почему заливать бензин АИ-92 вместо АИ-95 бессмысленно
Если заправлять машину бензином с более низким октановым числом, двигатель может выйти из строя, рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
Заправка бензином АИ-92 машин, которым рекомендуется АИ-95 или АИ-98, может привести к образованию нагара на клапанах, повреждению поршней и блоков цилиндров. Также это может обернуться падением производительности, рассказал специалист.
У АИ-92 более низкое октановое число, он чаще вызывает детонации при работе мотора. АИ-92 может производить больше вредных выбросов – оксидов азота и углеводородов, пояснил эксперт.
По его словам, это также сопряжено с повышением расхода топлива, что с учетом разницы в стоимости сводит на нет выгоду от использования АИ-92.
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Источник: Газета.ru