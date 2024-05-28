#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России вырос спрос на полис страхования от невыезда: объясняем выгоду
28 мая
В России вырос спрос на полис страхования от невыезда: объясняем выгоду
Страховщики перечислили россиянам самые...
Эти надежные знакомые иномарки с пробегом стоят дешевле миллиона: цены и модели
28 мая
Эти надежные знакомые иномарки с пробегом стоят дешевле миллиона: цены и модели
Российские дилеры продают Skoda, Kia и Mazda с...
За эту процедуру на природе водителя накажут штрафом до 5 тыс. рублей
28 мая
За эту процедуру на природе водителя накажут штрафом до 5 тыс. рублей
Юрист Колпаков напомнил водителям-дачникам о...

Эксперт объяснил, почему заливать бензин АИ-92 вместо АИ-95 бессмысленно

Эксперт Стрельбицкий рассказал, что будет, если залить нерекомендованный бензин

Если заправлять машину бензином с более низким октановым числом, двигатель может выйти из строя, рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Заправка бензином АИ-92 машин, которым рекомендуется АИ-95 или АИ-98, может привести к образованию нагара на клапанах, повреждению поршней и блоков цилиндров. Также это может обернуться падением производительности, рассказал специалист.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Это кроссовер или внедорожник? Тест китайского полноприводника

У АИ-92 более низкое октановое число, он чаще вызывает детонации при работе мотора. АИ-92 может производить больше вредных выбросов – оксидов азота и углеводородов, пояснил эксперт.

По его словам, это также сопряжено с повышением расхода топлива, что с учетом разницы в стоимости сводит на нет выгоду от использования АИ-92.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: Газета.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
28.05.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0