Эксперт объяснил, почему заливать бензин АИ-92 вместо АИ-95 бессмысленно

Эксперт Стрельбицкий рассказал, что будет, если залить нерекомендованный бензин

Если заправлять машину бензином с более низким октановым числом, двигатель может выйти из строя, рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Заправка бензином АИ-92 машин, которым рекомендуется АИ-95 или АИ-98, может привести к образованию нагара на клапанах, повреждению поршней и блоков цилиндров. Также это может обернуться падением производительности, рассказал специалист.

У АИ-92 более низкое октановое число, он чаще вызывает детонации при работе мотора. АИ-92 может производить больше вредных выбросов – оксидов азота и углеводородов, пояснил эксперт.

По его словам, это также сопряжено с повышением расхода топлива, что с учетом разницы в стоимости сводит на нет выгоду от использования АИ-92.

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Источник: Газета.ru