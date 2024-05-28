Эти надежные знакомые иномарки с пробегом стоят дешевле миллиона: цены и модели

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Московские дилеры продают ранее популярные подержанные машины с гарантией. Есть варианты дешевле 1 млн рублей.

Так, в одном салоне продается Volkswagen Polo 2015 г. в. У авто 1,6-литровый мотор, пробег 145 тыс. км, довольно простое оснащение. Стоимость 800 тыс. рублей, салон дает год гарантии.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
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Тот же дилер продает Skoda Octavia 2015 г. в., пробег чуть больше 156 тыс. км, двигатель 1,6-литровый. Гарантия также составляет год.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

В другом салоне продается Nissan Qashqai 2011 г. в. с пробегом 168,5 тыс. км и ценой 895 тыс. рублей. С услугой trade-in и кредитом можно снизить цену на 260 тыс. рублей. Гарантия также составляет 1 год, но только на двигатель и коробку передач.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

У другого дилера за ту же сумму продается Hyundai Solaris 2018 года выпуска с пробегом 133 тыс. км. 1,6-литровым двигателем и МКП. Гарантия на эту машину составляет 1 год или 20 тыс. км. За кредит и trade-in дилер предоставляет скидки.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Kia Ceed 2014 г. в. в комплектации Premium с 1,6-литровым мотором мощностью 129 л. с. и 6-ступенчатым «автоматом» стоит ровно 1 млн рублей, пробег составляет 160 тыс. км.

Kia Ceed
Kia Ceed

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos | VW | Skoda | Nissan | Hyundai | KIA
Количество просмотров 3
28.05.2024
Фото:Depositphotos | VW | Skoda | Nissan | Hyundai | KIA
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