Эти надежные знакомые иномарки с пробегом стоят дешевле миллиона: цены и модели

Российские дилеры продают Skoda, Kia и Mazda с гарантией дешевле 1 млн рублей

Московские дилеры продают ранее популярные подержанные машины с гарантией. Есть варианты дешевле 1 млн рублей.

Так, в одном салоне продается Volkswagen Polo 2015 г. в. У авто 1,6-литровый мотор, пробег 145 тыс. км, довольно простое оснащение. Стоимость 800 тыс. рублей, салон дает год гарантии.

Volkswagen Polo

Тот же дилер продает Skoda Octavia 2015 г. в., пробег чуть больше 156 тыс. км, двигатель 1,6-литровый. Гарантия также составляет год.

Skoda Octavia

В другом салоне продается Nissan Qashqai 2011 г. в. с пробегом 168,5 тыс. км и ценой 895 тыс. рублей. С услугой trade-in и кредитом можно снизить цену на 260 тыс. рублей. Гарантия также составляет 1 год, но только на двигатель и коробку передач.

Nissan Qashqai

У другого дилера за ту же сумму продается Hyundai Solaris 2018 года выпуска с пробегом 133 тыс. км. 1,6-литровым двигателем и МКП. Гарантия на эту машину составляет 1 год или 20 тыс. км. За кредит и trade-in дилер предоставляет скидки.

Hyundai Solaris

Kia Ceed 2014 г. в. в комплектации Premium с 1,6-литровым мотором мощностью 129 л. с. и 6-ступенчатым «автоматом» стоит ровно 1 млн рублей, пробег составляет 160 тыс. км.

Kia Ceed

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: Autonews