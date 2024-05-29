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Один из лучших полноприводных кроссоверов снова появился в РФ — называем цену

На рынке РФ появился новый BMW X3 2024 года с полным приводом за 9,9 млн рублей

На российском авторынке начались продажи нового кроссовера BMW X3 2024 года выпуска в комплектации XDrive20i M Sport Pure. Стартовая цена на новинку составляет 9,99 млн рублей.

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BMW X3 2024 года – это внедорожник третьего поколения, автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,0 л мощностью 184 л.с. и АКП, привод – полный. За эту цену покупателю предлагаются: удаленный запуск двигателя, легкосплавные диски с Y-образными спицами 887M RSC, премиальная отделка салона Executive. Отмечается, что шины допускают движение в аварийном режиме, а спортивные тормоза M обеспечивают высокую производительность.

BMW X3
BMW X3

421 л. с., богатое оснащение: в РФ привезли необычный китайский кроссовер

Кроссовер оснащен комфортным доступом, спортивным комплектом M, солнцезащитным остеклением и велюровыми ковриками. У зеркал функция автоматического затемнения, а электрическая регулировка сидений имеет функцию памяти.

BMW X3
BMW X3

Панель приборов выполнена из материала Sensatec, интерьер выглядит стильным благодаря вставкам из серо-коричневого ясеня. Есть система подогрева Blow-By и атмосферная подсветка салона, комфорта добавляют автоматическая система кондиционирования и оптика BMW Laserlicht. Отдельно отмечается наличие аудиосистемы Harman/Kardon, есть цифровая приборная панель BMW Live Cockpit Professional, а также система управления жестами.

Источник: speedme.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:BMW
29.05.2024
Фото:BMW
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