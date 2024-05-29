В России создали огромный самосвальный полуприцеп

КАМАЗ представил самосвальный прицеп НЕФАЗ-9509 с улучшенными характеристиками

Линейка моделей полуприцепов КАМАЗа пополнилась новой моделью с увеличенным объемом платформы и улучшенными характеристиками. Модель называется НЕФАЗ-9509 и выпускается, понятное дело, на ПАО «НЕФАЗ» – «дочке» КАМАЗа в Башкортостане.

Основные изменения по сравнению с предыдущей нефтекамской моделью таковы. Объем платформы увеличен с 30 до 33 куб.м, толщина пола выросла с 6 до 8 мм, толщина бортов – с 5 до 6 мм. Заметим, что борта делаются из стали S355MC, а пол – из стали 09Г2С. Для увеличения коррозионной стойкости в процесс их окраски внесли изменения. Грузоподъемность гидроцилиндра выросла с 53 до 63 тонн, а его крепление теперь усиленное четырехточечное.

НЕФАЗ-9509

Кроме того, борта теперь более жесткие – для этого обвязки по периметру и стойки заднего борта сделали шире. На переднюю стенку платформы перенесено крепление площадки обслуживания. Появились алюминиевые противоскользящие панели, дополнительная лестница для подъема на платформу и откидная лестница на площадке.

«Рама полуприцепа успешно прошла моделирование статических и динамических нагрузок при полной массе 62 тонны – были сымитированы реальные условия эксплуатации, в том числе по бездорожью. В конструкцию лонжеронов рамы модернизированного полуприцепа-самосвала НЕФАЗ-9509 внедрены фигурные сварные швы для увеличения стойкости к разрушению от воспринимаемых нагрузок. Внедрены новые кронштейны крепления крыльев колес, исключающие скопление насыпного материала», – сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Некоторые особенности НЕФАЗ-9509

усиленная рама

усиленная подвеска

два буксировочных крюка на раме

защитные сетки на задних фонарях

тормозная система с EBS

система стабилизации поперечной устойчивости

автоматическое управление подъемной осью в зависимости от загрузки

управление тормозами полуприцепа по CAN линии.

Сейчас именно такой самосвальный полуприцеп с осевыми агрегатами НЕФАЗ находится в подконтрольной эксплуатации в дорожно-строительной компании Башкирии – его задействуют для перевозки щебня. В ближайшее время полуприцеп появится и в тестовом парке Торгово-финансовой компании «КАМАЗ».

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Источник: КАМАЗ