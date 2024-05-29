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В этом авто есть то, чего нет в других — отечественная машина пойдет на экспорт

Власти Ливии договариваются с Россией о поставках машин премиум-класса Aurus

Ливия обсудит возможность поставки в страну люксовых автомобилей российского производства Aurus с профильным российским ведомством. Об этом рассказал посол Ливии в России Мухаммед Маграви.

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«Будем рассматривать возможность поставок Aurus в Ливию. Планируем начать переговоры с профильным российским министерством по этому вопросу. Уверен, в Ливии оценят российский Aurus по достоинству», – уточнил дипломат.
Aurus Senat
Aurus Senat

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Маграви рассказал, что приобрел автомобиль Aurus Senat, он восхитился его мощью, изысканным дизайном и техническими характеристиками. В Aurus есть то, чего нет в машинах производства других стран, констатировал ливийский дипломат.

Маграви поздравил Россию с тем, что Минпромторг и НАМИ добились колоссальных результатов по созданию отечественного автомобиля премиум-класса в кратчайшие сроки.

Aurus Senat
Aurus Senat

Напомним, Aurus – это линейка автомобилей представительского класса, их выпускают с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. В планах производителя – развитие линейки для замены парка служебных машин госслужащих, а также с целью коммерческих продаж.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Aurus
Количество просмотров 1
29.05.2024
Фото:Aurus
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