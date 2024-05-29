#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Skoda Kamiq
29 мая
Надежный бренд, проверенный мотор, АКП — хорошая альтернатива «китайцам»
В России появились новые Skoda Kamiq из КНР по...
Обтяжка машины пленкой — дело тонкое: объясняем, как не навредить кузову
29 мая
Обтяжка машины пленкой — дело тонкое: объясняем, как не навредить кузову
Автоэксперт Кукарин объяснил, что будет при...
Интерьер Chevrolet Captiva
29 мая
Недорогой семейный «американец» снова в России: известна цена
Дилеры привезли в РФ 7-местный кроссовер...

Автомобили LADA теперь можно купить еще на одном маркетплейсе

АВТОВАЗ начал продажи автомобилей Lada на маркетплейсе Ozon

Завод АВТОВАЗ начал продажи автомобилей Lada на маркетплейсе Ozon. В компании пояснили, что на пилотной стадии проекта приобрести автомобили Lada на маркетплейсе смогут клиенты из Сочи.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Продажа будет осуществляться через официального дилера Lada в регионе – ООО «ТрансАвто». Впоследствие география проекта будет расширяться, пояснили в пресс-службе АВТОВАЗа.

421 л. с., богатое оснащение: в РФ привезли необычный китайский кроссовер

Сообщается, что первоначально в каталоге будут представлены модели из линейки Lada Vesta в версиях с МКП и АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: пресс-служба завода АВТОВАЗ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 2
29.05.2024
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0