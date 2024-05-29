Автомобили LADA теперь можно купить еще на одном маркетплейсе

АВТОВАЗ начал продажи автомобилей Lada на маркетплейсе Ozon

Завод АВТОВАЗ начал продажи автомобилей Lada на маркетплейсе Ozon. В компании пояснили, что на пилотной стадии проекта приобрести автомобили Lada на маркетплейсе смогут клиенты из Сочи.

Продажа будет осуществляться через официального дилера Lada в регионе – ООО «ТрансАвто». Впоследствие география проекта будет расширяться, пояснили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Сообщается, что первоначально в каталоге будут представлены модели из линейки Lada Vesta в версиях с МКП и АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: пресс-служба завода АВТОВАЗ