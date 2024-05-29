Почуяли в салоне авто этот запах? Срочно на СТО, иначе рискуете остаться без машины

Автоэксперт Борисов: запах бензина в салоне указывает на неисправность машины

Запах бензина в салоне автомобиля может свидетельствовать об утечке в топливной системе, в этом случае нужно оперативно проверить некоторые узлы и системы. Об этом рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.

Он подчеркнул, что причиной запаха бензина в салоне машины могут быть поврежденные топливные шланги, трубки и соединения. Это может быть и поломка самого топливного насоса, перечислил эксперт.

«Во-вторых, запах топлива в автосалоне может появиться на фоне проблем с вентиляцией – в частности, если салонный фильтр давно не менялся, в системе кондиционирования салона появились те или иные неисправности, либо крышка бензобака неплотно закрыта. Нередко причиной проблемы может стать и перелив топлива – заправка топливного бака "под завязку"», – объяснил эксперт.

При наличии запаха топлива нужно срочно обратиться к специалистам в сервис, и в первую очередь проверить топливную систему на предмет утечек, рекомендует эксперт. Также нужно обязательно проверить на предмет повреждений все топливные шланги, трубки и соединения, советует Борисов.

Желательно проверить и систему кондиционирования, имеется в виду угольный фильтр, нужно убедиться, что он чистый, нет повреждений, а система функционирует корректно. Не будет лишней проверка уровня топлива и самого двигателя, чтобы удостовериться в отсутствии проблем, подытожил эксперт.

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Источник: rg.ru