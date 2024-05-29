Эти машины с пробегом нельзя покупать ни в коем случае

Эксперт Гришаков назвал б/у автомобили, которые категорически нельзя покупать

В апреле 2024 года в РФ продали 509 тыс. б/у автомобилей, что на 2,8% больше, чем годом ранее, рассказал глава департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

По его словам, марки и модели сейчас не имеют решающего значения при выборе б/у машины. Но крайне важно учитывать состояние авто и рассматривать варианты с нескрученным, то есть оригинальным, пробегом, с прозрачной историей владения, с отсутствием каких-либо ограничений и серьезных повреждений кузова, заметил специалист.

Он советует отказаться от покупки машин, которые были в использовании в такси или каршеринге.

Также Гришаков рассказал, что самые надежные автомобили сейчас производят немецкие компании. Но при этом самой популярной моделью с пробегом на рынке РФ остается Lada 2107.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: «Российская газета»