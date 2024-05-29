Эти подержанные автомобили продаются всего за один день

Аналитики «СберАвто» перечислили машины, которые можно продать за 1 день

Самые популярные бренды и модели машин, которые можно продать всего за сутки, назвали аналитики сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто». Они проанализировали сделки за минувшие полгода и выяснили, что 10% машин, которые выставляют на продажу, принадлежат бренду Lada, далее следуют Kia (9%) и Hyundai (8%).

К самым выкупаемым моделям относятся Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. 87% сделок прошли с автомобилями с бензиновым двигателем, 12% – с дизельным и менее 1% – с гибридным.

В среднем, пробег выкупаемых машин составлял 142 000 км, чаще всего в выкуп передают авто 2012, 2013, 2014 и 2008 годов выпуска.

35% продаж приходится на седаны, 34% – на кроссоверы и внедорожники, 20% – на хэтчбеки и лифтбеки, оставшиеся 11% – на другие типы кузовов. 48% авто оснащены АКП, 34% – МКП, 10% – роботизированной трансмиссией, 8% – вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: СберАвто