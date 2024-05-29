Первый этап чемпионата России по дрэг-рейсингу – есть результаты!

Первый этап дрэг-рейсинга выиграли Денис Быков, Вилена Шляго и Антон Шаповалов

24-26 мая на территории подмосковного комплекса RDRC Racepark прошел новый сезон Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. На соревновании побывали более 140 участников со всей страны. Среди них шесть болидов класса ProMod, Nitro Funny Car, самые мощные Lamborghini, BMW, Mercedes, Toyota, Nissan и другие иномарки, а также самые быстрые российские автомобили ВАЗ.

Зрители заездов смогли прогуляться по масштабной выставке американских автомобилей, на которой были представлены классические машины, покататься на дрэг-такси, а еще послушать выступление музыкальной группы.

25 мая совместно с масштабной выставкой раритетных и классических американских машин прошли гонки на культовых американских автомобилях. Победителями заездов на 402 метра стали Денис Быков (Chevrolet Belair 1955), Вилена Шляго (Chevrolet Corvette 1999) и Антон Шаповалов (Chevrolet Nova 1970).

26 мая, в основной день фестиваля, также прошли заезды Mad Buckets на четверть мили в категориях «12 секунд», «13 секунд», «14 секунд» и «15 секунд».

Партнером и спонсором мероприятия стал инновационный бренд садовой аккумуляторной техники Greenworks. Технику компании вручили в качестве призов победителям заездов.