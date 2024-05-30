#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти 3 вещи россияне считают самыми необходимыми в машине — итоги опроса
30 мая
Эти 3 вещи россияне считают самыми необходимыми в машине — итоги опроса
Росгосстрах: вместительный багажник стал важной...
Chery Arrizo 8
30 мая
У бизнес-седана Chery Arrizo 8 появилась доступная версия в России
В России стартовали продажи новой версии седана...
Кошмар любого водителя на дороге предотвратит искусственный интеллект
30 мая
Кошмар любого водителя на дороге предотвратит искусственный интеллект
ИИ поможет водителям в 100 раз быстрее...

Этот доступный электрокар подешевел в России на полмиллиона за последний месяц

НАПИ: в мае в России автомобили бренда Evolute подешевели на 500 тыс. рублей

В РФ в мае несколько автобрендов переписали ценники на свои автомобили. Так, Chery подняла цены на кроссовер Tiggo 7 Pro Max сразу в шести комплектациях (рост на 0,3-2,5%). АВТОВАЗ также повысил стоимость Lada Granta, Granta Sport, Niva и Granta Sportline (+3,6-7%).

Evolute i-Jet
Evolute i-Jet

Поднялись в цене и модели УАЗа. Так, «Хантер» в версии Base Fleet (+2,5%) и «Патриот» в четырех комплектациях прибавили от 2,5 до 3,2% соответственно. Кроссовер Jaecoo J7 в двух версиях стал дороже на 3-3,3%.

Интерьер Evolute i-Jet
Интерьер Evolute i-Jet

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

421 л. с., богатое оснащение: в РФ привезли необычный китайский кроссовер

В то же время в мае китайский кроссовер Geely Monjaro стал доступнее на 5-9,6%. Максимальная разница в цене составляет 450 тыс. рублей. Evolute i-Jet в базе подешевел на 7,2% (минус 500 тыс. рублей). Автомобиль Venicua D60 Plus стал доступнее на 0,3%.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: НАПИ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Evolute
Количество просмотров 3
30.05.2024
Фото:Evolute
Поделиться:
Оцените материал:
0