Этот доступный электрокар подешевел в России на полмиллиона за последний месяц

НАПИ: в мае в России автомобили бренда Evolute подешевели на 500 тыс. рублей

В РФ в мае несколько автобрендов переписали ценники на свои автомобили. Так, Chery подняла цены на кроссовер Tiggo 7 Pro Max сразу в шести комплектациях (рост на 0,3-2,5%). АВТОВАЗ также повысил стоимость Lada Granta, Granta Sport, Niva и Granta Sportline (+3,6-7%).

Evolute i-Jet

Поднялись в цене и модели УАЗа. Так, «Хантер» в версии Base Fleet (+2,5%) и «Патриот» в четырех комплектациях прибавили от 2,5 до 3,2% соответственно. Кроссовер Jaecoo J7 в двух версиях стал дороже на 3-3,3%.

Интерьер Evolute i-Jet

В то же время в мае китайский кроссовер Geely Monjaro стал доступнее на 5-9,6%. Максимальная разница в цене составляет 450 тыс. рублей. Evolute i-Jet в базе подешевел на 7,2% (минус 500 тыс. рублей). Автомобиль Venicua D60 Plus стал доступнее на 0,3%.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: НАПИ