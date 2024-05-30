Скоро два легендарных спорткара уйдут в историю

Модели Toyota Supra и BMW Z4 снимут с производства в 2026 году

Спорткары Toyota Supra и BMW Z4 перестанут выпускать в 2026 году, информирует Automotive News со ссылкой на источники в компаниях. Модели снимут с производства из-за падения продаж. Уточняется, что решение о подготовке преемников пока не принято.

BMW Z4

Toyota Supra

Сообщение о снятии моделей с конвейера появилась на фоне новостей о готовящемся сокращении около 500 рабочих австрийского завода Magna Steyr из-за снижения загрузки предприятия. На этом заводе, кроме упомянутых моделей, собирают Fisker Ocean, Jaguar E-Pace и I-Pace.

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Источник: Automotive News