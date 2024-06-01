Убегал от полиции – «разложился» на трассе! (видео)

Полиция Находки в ходе погони со стрельбой задержала нетрезвого водителя

В Приморском крае дорожная полиция обратила внимание на странный седан Honda Accord, двигавшийся по трассе близ Находки, часто переключая свет с ближнего на дальний. Сотрудники ДПС попытались узнать причину такой иллюминации, последовав за иномаркой на патрульной машине, но водитель прозвучавшие требования об остановке проигнорировал.

Когда его маневры в духе «Форсажа» начали вызывать опасения за жизнь и здоровье других участников движения, полицейские решили применить табельное оружие.

«После предупредительного выстрела в воздух один из сотрудников ДПС открыл огонь по колесам машины лихача. Свернув на улицу Мартовскую в городе Находке, водитель преследуемой иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего был задержан подоспевшими полицейскими. Им оказался 35-летний житель Приморья, не имеющий водительского удостоверения», – сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Машина эффектно слетела с дороги и едва не кувыркнулась через крышу. Судя по виду, мужчина был нетрезв, и освидетельствование это подтвердило. Автоинспекторы составили протоколы по трем статьям КоАП, поместили лихача в камеру, а Аккорд отправили на штрафстоянку. Сейчас проводится детальная проверка инцидента, после чего определится дальнейшая судьба гражданина.

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Источник: МВД Медиа