В продаже появились автомобили Solaris с эмблемами Kia

Дилеры в России начали продавать автомобили Solaris KRX без фирменных шильдиков

Столичные дилеры начали продавать хэтчбеки Solaris KRX, (аналог Kia Rio X) у которых отсутствуют шильдики. Такие машины были замечены в двух московских автосалонах, где предлагают автомобили нового российского бренда Solaris. Под этой марки компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») реализует модели автомобилей Hyundai и Kia, дособранные из оставшихся машинокомплектов на заводе в Петербурге.

Ожидалось, что машины Solaris получат собственную эмблему, но пока ее так и не устанавливают на машины бренда. Она указывается только на документации к автомобилям.

Solaris KRX

Но в одном из автосалонов сотрудник предложил «обратно» приклеить на машину шильдик Kia, отметив, что это идентичные модели.

В крупном автосалоне на севере Москвы цены на KRX оказались также выше рекомендованных автопроизводителем. Так, автомобиль в комплектации Style стоит 2 550 000 руб. На официальном сайте эта модель продается за 2 174 000 руб.

Solaris KRX

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

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Источник: Autonews.ru