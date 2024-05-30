Эти 3 вещи россияне считают самыми необходимыми в машине — итоги опроса

Росгосстрах: вместительный багажник стал важной частью в авто для семей с детьми

Россияне назвали наличие вместительного багажника в автомобиле самым важным удобством, также к практичным вещам семьи с детьми отнесли крепления для детских сидений и систему раздельного климата. Это следует из опроса населения специалистами «Росгосстраха».

За эти варианты проголосовали 51, 43 и 37% опрошенных соответственно.

В топ-10 полезных функций вошли дополнительные подушки безопасности и системы заряда гаджетов, накладки на ремни, быстромоющиеся и съемные чехлы для сидений, сиденья с подогревом, встроенный в задние кресла экран и наличие третьего ряда сидений.

По словам большинства опрошенных, чтобы развлекать ребенка в дороге они покупают специальные гаджеты. В частности, каждый пятый делает выбор в пользу планшета или экран для показа мультфильмов, почти столько же предпочитают органайзер для книг и игрушек на кресло, 15% участников опроса выбирают мягкие игрушки. Еще по 2% респондентов покупают бизи-борды, руль на присоске и доски для рисования.

На покупку качественного автокресла большинство респондентов готовы потратить приличные суммы: 28% россиян потратили на сиденье 10-15 тыс рублей, 25% – 15-20 тыс руб., а 18% – более 20 тыс руб. Еще 20% участников опроса готовы потратить на автокресло 5-10 тыс. руб., и 9% – менее 5 тыс. рублей.

По мнению большинства опрошенных, для семьи с детьми достаточно одного автомобиля, треть опрошенных убеждена, что нужно две машины. В случае появления ребенка 22% респондентов готовы купить новый автомобиль, причем 65% опрошенных рассмотрят вариант автокредита на покупку семейного автомобиля.

Что касается оптимального выбора модели, то россияне предпочитают универсалы, кроссоверы и внедорожники. В ходе исследования выяснилось, что с появлением ребенка в семье многие водители меняют стиль вождения. Это подтвердили 43% опрошенных, по их признанию, они очень предусмотрительно ведут себя на дороге, а треть опрошенных стали более внимательными при управлении автомобилем.

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Источник: rbc.ru