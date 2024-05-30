В Кремле стало больше спецмашин с мигалками — Путин подписал распоряжение
В гараже Администрации Президента России Владимира Путина увеличилось количество автомобилей со специальными проблесковыми маячками. Об увеличении транспортных средств специального назначения говорится в указе главы государства.
Теперь у Администрации стало на два автомобиля с мигалками больше, а их общее количество достигло 28 экземпляров.
Напомним, водителям автомобилей со спецсигналами разрешено отступать от некоторых пунктов Правил дорожного движения. В частности, пункт ПДД 3.1 содержит полный перечень требований, которые могут нарушать такие машины, причем – только совместно, но не по отдельности:
– сигналы светофора и регулировщика (есть ремарка относительно того, что сигналы регулировщика водители спецмашин игнорировать не имеют права);
– начало движения, маневрирование;
– расположение транспортных средств на проезжей части;
– скорость движения;
– обгон, опережение, встречный разъезд;
– остановка и стоянка;
– проезд перекрестков;
– пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств;
– движение через железнодорожные пути;
– движение по автомагистралям;
– движение в жилых зонах;
– приоритет маршрутных транспортных средств.
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Источник: publication.pravo.gov.ru