В Кремле стало больше спецмашин с мигалками — Путин подписал распоряжение

Президент Путин увеличил в Администрации количество машин со спецсигналами

В гараже Администрации Президента России Владимира Путина увеличилось количество автомобилей со специальными проблесковыми маячками. Об увеличении транспортных средств специального назначения говорится в указе главы государства.

Теперь у Администрации стало на два автомобиля с мигалками больше, а их общее количество достигло 28 экземпляров.

Напомним, водителям автомобилей со спецсигналами разрешено отступать от некоторых пунктов Правил дорожного движения. В частности, пункт ПДД 3.1 содержит полный перечень требований, которые могут нарушать такие машины, причем – только совместно, но не по отдельности:

– сигналы светофора и регулировщика (есть ремарка относительно того, что сигналы регулировщика водители спецмашин игнорировать не имеют права);

– начало движения, маневрирование;

– расположение транспортных средств на проезжей части;

– скорость движения;

– обгон, опережение, встречный разъезд;

– остановка и стоянка;

– проезд перекрестков;

– пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств;

– движение через железнодорожные пути;

– движение по автомагистралям;

– движение в жилых зонах;

– приоритет маршрутных транспортных средств.

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Источник: publication.pravo.gov.ru