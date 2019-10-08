Водителю машины со спецсигналами разрешено отступать от некоторых пунктов ПДД. Но знаете ли вы список этих «некоторых»?

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Начнем с того, что пользоваться спецсигналами и нарушать некоторые правила разрешается только «выполняя неотложное служебное задание». Посторонний человек ничего не сможет доказать, поэтому приходится мириться с проездами с маячками и под «крякалки», когда водителям просто лень стоять на красный или удобно повернуть в запрещенном месте. Эти нарушения лежат в плоскости не КоАП, а дисциплинарной ответственности сотрудников ведомства.

В пункте ПДД 3.1 приведен полный перечень требований, которые могут нарушать автомобили с включенными проблесковыми маячками и звуковыми спецсигналами. Обратите внимание — только совместно, по отдельности они преимущества не дают.

6. Сигналы светофора и регулировщика (имеется оговорка о том, что сигналы регулировщика водители спецмашин игнорировать не вправе);

8. Начало движения, маневрирование;

9. Расположение транспортных средств на проезжей части;

10. Скорость движения;

11. Обгон, опережение, встречный разъезд;

12. Остановка и стоянка;

13. Проезд перекрестков;

14. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств;

15. Движение через железнодорожные пути;

16. Движение по автомагистралям;

17. Движение в жилых зонах;

18. Приоритет маршрутных транспортных средств.

На них также не распространяются Приложение 1 «Дорожные знаки» и Приложение 2 «Дорожная разметка и ее характеристики» к ПДД.

Любопытный факт: раньше в пункте 2.1.2 о пользовании ремнями безопасности содержались исключения. Можно было не пристегиваться автоинструкторам, когда за рулем сидит ученик, а в населенных пунктах — еще и водителям и пассажирам оперативных машин. В 2010 году постановлением Правительства № 316 оговорка была исключена. Теперь пристегиваться должны все и всегда.

Что остается для соблюдения за вычетом указанных норм? Фактически ничего. Разве что использование световых приборов для всех одинаково: включать поворотники и фары обязаны и гаишники, и скорые, и пожарные.

Иными словами, под синими мигалками можно творить что угодно. В Правилах существует оговорка «при условии обеспечения безопасности движения» и «только убедившись, что им уступают дорогу». Срабатывает не всегда, и порой с участием спецтранспорта случаются весьма тяжелые аварии. Так что, даже двигаясь на зеленый свет или по главной дороге, не поленитесь убедиться, что ваши пути не пересекаются с пожарными, скорой или полицией.