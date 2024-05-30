ГК «Авторусь» стала первым дилером бренда VGV

Состоялось открытие первого дилерского центра VGV в России

Дилерский центр группы компаний «АВТОРУСЬ» первым в РФ начнет продавать и обслуживать семейные кроссоверы бренда VGV U70PRO и VGV U75PLUS, сообщили в пресс-службе марки. Официальная презентация автомобилей прошла в Москве 15 мая.

Выпускают среднеразмерные кроссоверы VGV U70PRO и U75PLUS в Беларуси на заводе «Юнисон». Длина автомобилей равна 4825 мм при колесной базе 2800 мм, багажные отделения довольно вместительны (201 л и 501 л при семи- и пятиместной конфигурации).

VGV U70PRO оснащается бензиновым 1,5-литровым турбомотором (143 л.с., 207 Нм) в сочетании с 6-ступенчатой МКП или с 6-диапазонной АКП. U75PLUS оснащен 2-литровым бензиновым турбоагрегатом (199 л.с., 380 Нм) и 8-диапазонной АКП.

Первый дилерский центр ГК «АВТОРУСЬ» и VGV открылся в Москве по адресу: Чечерский проезд, дом 1. В салоне представлены такие модели автомобильного бренда VGV, как U70PRO и U75PLUS.

Начало продаж кроссоверов U70PRO и U75PLUS запланировано на июнь.

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Источник: пресс-служба VGV