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Вы убьете двигатель и коробку автомобиля, если совершите такой маневр

Эксперт Родионов рассказал, чего нельзя делать во время езды на машине в ливень

Если по прогнозу погоды ожидаются ливни необходимо тщательно выбирать место для парковки автомобиля, и ни в коем случае не нужно заводить двигатель машины, если вода доходит до середины дверей. Об этом рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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«Общая рекомендация на весь летний период, когда есть риск сильного ливня – не оставляйте машину в низинах. Следите за прогнозом погоды и старайтесь парковаться в течение дня и на ночь на возвышенностях», – советует эксперт.

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Во время передвижения на автомобиле по большим лужам можно повредить покрышки и диск. Кроме того, ни в коем случае не стоит заезжать в лужу на скорости, предупреждает Родионов. Все водные препятствия нужно преодолевать медленно, на низкой скорости. Глубокие лужи и «дорожные реки» представляют опасность для подкапотного пространства и чреваты негативными последствиями.

«Гидроудар двигателя – самый серьезный риск в данном случае. Он грозит дорогостоящим ремонтом двигателя или, в худшем случае, полным выходом из строя агрегата. Если вы почувствовали, что самое страшное случилось, немедленно заглушите двигатель. Не пытайтесь двигаться на авто до СТО», – объясняет эксперт.

Также во время неудачного проезда по лужам может повредиться проводка, из-за выхода из строя каких-то электрических компонентов может произойти окисление одного из блоков, подытожил Родионов.

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
30.05.2024
Фото:Unsplash
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