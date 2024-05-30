Вы убьете двигатель и коробку автомобиля, если совершите такой маневр

Эксперт Родионов рассказал, чего нельзя делать во время езды на машине в ливень

Если по прогнозу погоды ожидаются ливни необходимо тщательно выбирать место для парковки автомобиля, и ни в коем случае не нужно заводить двигатель машины, если вода доходит до середины дверей. Об этом рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Общая рекомендация на весь летний период, когда есть риск сильного ливня – не оставляйте машину в низинах. Следите за прогнозом погоды и старайтесь парковаться в течение дня и на ночь на возвышенностях», – советует эксперт.

Во время передвижения на автомобиле по большим лужам можно повредить покрышки и диск. Кроме того, ни в коем случае не стоит заезжать в лужу на скорости, предупреждает Родионов. Все водные препятствия нужно преодолевать медленно, на низкой скорости. Глубокие лужи и «дорожные реки» представляют опасность для подкапотного пространства и чреваты негативными последствиями.

«Гидроудар двигателя – самый серьезный риск в данном случае. Он грозит дорогостоящим ремонтом двигателя или, в худшем случае, полным выходом из строя агрегата. Если вы почувствовали, что самое страшное случилось, немедленно заглушите двигатель. Не пытайтесь двигаться на авто до СТО», – объясняет эксперт.

Также во время неудачного проезда по лужам может повредиться проводка, из-за выхода из строя каких-то электрических компонентов может произойти окисление одного из блоков, подытожил Родионов.

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Источник: rg.ru