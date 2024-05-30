Владение этим популярным «китайцем» выходит дороже его стоимости

Аналитики подсчитали расходы на владение купе-кроссовером Haval F7x

По данным маркетингового агентства НАПИ, эксплуатация кроссовера F7x бренда Haval, который производится в России на автозаводе в Тульской области с 2022 года, обойдется в 2,59 млн рублей за пять лет.

В сумму включены расходы на эксплуатацию и владение автомобилем: страховка, покупка и замена резины, бензин, техобслуживание и текущий ремонт, оплата налогов.

Haval F7x

Также в сумму входят потери модели в цене.

По информации НАПИ, за год владение кроссовером обходится в 518,7 тыс. руб., за месяц – в 42,2 тыс. руб., а стоимость километра, в среднем, составляет 25,93 руб.

При расчетах учитывались владение моделью Haval F7x в версии Comfort за 2 499 000 рублей в Москве и пробег около 20 тыс. км в год.

Haval F7x

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Источник: Autonews.ru