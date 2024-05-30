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Новый трал и компактный корпус – робота-сапера «Шмель» обновили

Робота-сапера МГР-4 отправили разминировать освобожденные территории

Робот-сапер МГР-4 «Шмель» был создан на базе минипогрузчика Ant-1000. Он оснащен лебедкой с гидравлическим приводом и цепным молотковым тралом. Его основное предназначение – обезвреживание самых опасных для мирного населения мин – противопехотных.

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Робот-сапер МГР-4 «Шмель»
Робот-сапер МГР-4 «Шмель»

Как рассказали в Ростехе, в конструкцию робота недавно внесли несколько изменений и уменьшили ее размеры ради удобства транспортировки.

«Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" начал новый этап опытной эксплуатации робота-сапера МГР-4 "Шмель". Испытания проходят в реальных условиях – машину используют для разминирования гражданских объектов в новых регионах. Также инженеры внесли в конструкцию несколько других изменений и адаптировали размеры робота-сапера под габариты стандартной фуры. Теперь МГР-4 удобнее перевозить к месту работ. Обновленный "Шмель" можно увидеть в экспозиции холдинга "Высокоточные комплексы" на выставке "Комплексная безопасность"», – сообщили в пресс-службе Ростеха.

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Оперативно доработать машину позволили испытания в реальных условиях. Среди доработок – новый противоминный трал, обезвреживающий даже малоразмерные мины.

«При этом МГР-4 сохранил свое главное преимущество – робот позволяет оператору находиться в безопасном месте, на расстоянии до 1000 метров. Это особенно актуально, когда спасателям приходится иметь дело с минами-ловушками, цель которых – поразить сапера. На данный момент машина проходит опытную эксплуатацию. Мы планируем завершить испытания во втором полугодии 2024 года», – рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

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Кирилл Панов
Фото:Ростех
Количество просмотров 1
30.05.2024
Фото:Ростех
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