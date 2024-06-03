Доля китайских LCV может вырасти до 5%

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По мнению экспертов Газпромбанк Автолизинг, продажи китайских LCV будут расти благодаря локализации производства в РФ.

«Легкие коммерческие автомобили китайских марок по итогам 2024 года могут составить 5% продаж LCV в России», — считает Александр Корнев, руководитель отдела по работе с импортерами компании Газпромбанк Автолизинг. Объем около 95% займут российские бренды.

В 2022 году рынок LCV сократился на 48% в связи с уходом крупных импортеров. Начиная с августа 2023-го динамика изменилась на положительную — продажи прирастали ежемесячно преимущественно за счет продукции российских брендов. Как отмечают аналитики агентства «Автостат», в апреле 2024 было реализовано на 31% LCV по сравнению с апрелем 2023 года. При этом китайские бренды увеличили свои объемы — если в январе 2022 года их доля стремилась к нулю, то в 1 квартале этого года она составила около 3%.

Фото: Forland3, forland-russia.ru

Невысокую долю китайской продукции в сегменте LCV по сравнению с сегментом легковых автомобилей в компании Газпромбанк Автолизинг связывают с тем, что были разные стартовые позиции для роста: в категории легкового транспорта российская продукция в последние годы стабильно занимала около 20-30% всех продаж, а в LCV — 70-80%. В 2023 году Китай существенно увеличил продажи легковых автомобилей в России, заместив ушедшие с рынка импортные бренды. Cвободная ниша на рынке LCV составляла менее значительный объем и была быстро освоена российскими производителями. Кроме того, если сравнить по объемам продаж в штуках легковой сегмент и LCV, очевидно, что первый значительно больше и более интересен компаниям из КНР с точки зрения освоения.

По мнению аналитиков, у китайских брендов LCV есть предпосылки для роста. Эксперт Газпромбанк Автолизинг называет в числе востребованных в России марок DongFeng (Z55, Captain-T, K33, VQ13) и Foton (Toano). Наибольшим спросом у бизнеса пользуются цельнометаллические и промтоварные фургоны, рефрижераторы и бортовые автомобили, а также грузопассажирские модели названных марок. На российском рынке также доступны новинки брендов Forland (3), GAC (Gonow), Changan (STAR-5, NUW STAR TRUCK, STAR TRAK PLUS) и Foton (AUMARK BJ 1039).

Продажи китайских LCV в России в 2024-2025 годах, как отмечает Александр Корнев, будут расти благодаря локализации производства продукции под китайскими торговыми марками на территории России. Так, в августе прошлого года дилерский холдинг «БН-Моторс» открыл в Брянске новый завод по производству малотоннажных грузовиков BAW, а бренд JMС зашел на рынок путем локализации через российского партнера «Автотор». На мощностях калининградского автозавода «Автотор» также запланирован выпуск линейки коммерческих автомобилей под новым брендом AmberTruck («АмберТрак»).

В то же время уже ставшие хорошо известными российским покупателям китайские марки LCV продолжают укреплять свои позиции на отечественном рынке. Например, Foton в начале мая этого года презентовал в России спецверсию Toano.

Справка о компании

Газпромбанк Автолизинг (ООО «Газпромбанк Автолизинг») — специализированная лизинговая компания, входящая в состав Группы Газпромбанк Лизинг. Компания оказывает услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса и имеет представительства в 70 городах России. В числе предметов лизинга легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, самоходные машины, автобусы и мототехника.

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