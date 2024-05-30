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В России стартовало производство новых дизелей — вот что известно!

Тутаевский моторный завод запустил сборку моторов с чугунными головками цилиндров

Расположенное в Ярославской области ПАО «ТМЗ», являющееся «дочкой» КАМАЗа, запустило в серийное производство двигатели с чугунными головками цилиндров – в полном соответствии с озвученными ранее планами. Главный потребитель таких моторов – Петербургский тракторный завод (ПТЗ), где делают тракторы Кировец. Известно, что новые движки уже поставляются на его конвейер.

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Замена алюминиевых головок на чугунные позволила снизить количество дефектов, а также увеличить возможности форсировки моторов и повысить ресурс. Новые головки взаимозаменяемы со старыми, и уже есть реальные примеры апгрейда моторов.

«Сервисный центр ООО «Кировец-72», расположенный в Тюменской области, произвел замену алюминиевых головок на чугунные в тракторе Кировец, который эксплуатируется в агрохозяйстве "Эвика-Агро". Отзывы компании-партнера положительные, специалисты отмечают увеличение тяги мотора», – сообщает официальный пресс-релиз.
Кировец К-742М
Кировец К-742М

Ну а производитель двигателей готовится активно развивать производство таких дизелей: в мае планируется поставить на конвейер ПТЗ 12 двигателей с чугунной головкой цилиндра, а план на июнь – уже 48 моторов. В перспективе замена алюминиевой головки блока цилиндров на чугунную ждет и другие модификации моторов.

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Источник: КАМАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
30.05.2024
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