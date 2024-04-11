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Легендарный Кировец станет еще мощнее и надежнее

ТМЗ запускает серийную сборку новых моторов с чугунными головками цилиндров

Расположенный в Ярославской области Тутаевский моторный завод (входит в КАМАЗ) в мае текущего года запустит серийное производство двигателей тракторных модификаций с чугунными головками цилиндров, сообщает пресс-служба предприятия. Напомним, предыдущую модернизацию этой линейки движков ТМЗ проводил в 2021-м.

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Пять новейших двигателей мощностью 420 л.с. были изготовлены еще в феврале – они предназначены для установки на тракторы Кировец, которые производит Петербургский тракторный завод (ПТЗ), основной потребитель ТМЗ. В ближайшее время машины поступят в тестовую эксплуатацию.

«Замена алюминиевой головки на чугунную – наиболее результативный способ значительно снизить количество дефектов, а также обеспечить дальнейшее повышение уровня форсировки двигателей ТМЗ различного назначения», – говорится в сообщении завода.

Новая чугунная головка взаимозаменяема с прежней алюминиевой, сохранила существующий ГРМ и имеет два варианта исполнения под подачу топлива – с механическим ТНВД и типа Common Rail. Изменены каналы охлаждения, что снизит температурные нагрузки и поднимет ресурс. Сам чугун обладает «удачной комбинацией прочности, теплопроводности и эксплуатационной надежности», и в перспективе можно будет поднять удельную мощность и расширить рынки сбыта, говорят на ТМЗ.

Сейчас на модели Кировец К-742М Стандарт стоит дизель ТМЗ 8481.10-04 с отдачей 420 л.с. Новые моторы смогут выдавать больше, не теряя в ресурсе
Сейчас на модели Кировец К-742М Стандарт стоит дизель ТМЗ 8481.10-04 с отдачей 420 л.с. Новые моторы смогут выдавать больше, не теряя в ресурсе

Один из опытных образцов уже успешно используется на Кировце в одном из хозяйств, а кроме того, чугунные головки применили на двигателе ТМЗ 8807.10 мощностью 653 л.с., стоящем на комбайне КВК-8060. Специалисты ТМЗ считают, что новая чугунная головка повысит надежность и долговечность российских моторов.

Источник: КАМАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:АО «Петербургский тракторный завод»
Количество просмотров 1
11.04.2024
Фото:АО «Петербургский тракторный завод»
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