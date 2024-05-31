Прохождение ТО и замена прав — что изменится для водителей с 1 июня

Российским водителям напомнили о важных изменениях с 1 июня 2024 года

С 1 июня текущего года российских автовладельцев ждут изменения в законодательстве РФ. В подборке – четыре основных нововведения.

В частности, сотрудники ГАИ с 1 июня начнут выписывать штрафы за использование шин не по сезону, речь идет о передвижении на автомобиле с зимней резиной в летнее время. Соответствующее положение для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны вступило в силу еще 1 сентября 2023 года, но фактический запрет на использование зимних шин вступает в силу именно 1 июня 2024 года. Он будет действовать на протяжении трех месяцев – до 1 сентября текущего года.

Согласно ч. 1 статьи 12.5 КоАП РФ, водителям грозит штраф в размере 500 рублей, сумма будет ниже, если в течение 20 дней штраф будет оплачен на ресурсе Госуслуги.

Замена водительского удостоверения

В России действует закон, согласно которому граждане других стран с иностранными правами смогут пользоваться ими на территории России только год. В течение этого времени им надлежит получить российское удостоверение, штраф за нарушение – 15 тысяч рублей.

Россияне с правами, срок действия которых заканчивается до 31 декабря 2024 года или до 31 декабря 2025 года, могут пользоваться ими еще три года, срок действия таких водительских удостоверений продлевается автоматически.

Экзамены в ГАИ

Теперь во время экзамена по вождению допускается семь штрафных баллов вместо пяти, при этом во время сдачи экзамена инспектор будет находиться на заднем сиденье. Тем, кого лишили прав за вождение в нетрезвом виде, нельзя будет сдавать экзамены на получение прав в течение года.

Правила получения категорий станут строже: например, категорию D (автобус) можно будет получить только при наличии водительского опыта управления легковым или грузовым транспортным средством не менее года.

Уклоняющиеся от повестки в военкомат не смогут получить водительское удостоверение.

Штраф за грязные и скрытые номера

В настоящее время рассматривается законопроект, предусматривающий наказание для водителей, скрывающих госномера автомобиля. Им грозит лишение прав сроком на полтора года с конфискацией устройств. Согласно действующему сейчас положению, предусмотрен штраф в размере 5000 рублей, или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Но законопроект пока в стадии рассмотрения, и когда он вступит в силу – официальной информации пока нет.

Техосмотр

Согласно новым правилам, техосмотр легковых автомобилей обязателен, а его стоимость выросла, в среднем по России тариф составляет 1022 рубля. В Москве, например, он составляет 1052 рубля, в Приамурье – порядка 1500 рублей, а водители Чукотки заплатят 4500 рублей. Техосмотр нужно проходить при смене владельца и регистрации транспортного средства в ГАИ. Мера охватит автомобили возрастом старше четырех лет, также ТО нужно пройти, если владелец изменил конструкцию транспортного средства.

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Источник: LIFE